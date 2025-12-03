PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeikontrolle endet mit mehreren Verletzten

Pforzheim (ots)

Bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmittag haben eine Frau und ein Mann mehrere Polizisten verletzt.

Um 12:06 Uhr wurden der Polizei zwei Personen in der Pforzheimer Oststadt gemeldet, die auf ein Fahrzeug eingeschlagen hatten. Eine Frau und ein Mann wurden verdächtigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wollte die Frau plötzlich fliehen, konnte aber von den Beamten aufgehalten werden. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die 44-jährige Frau fing an nach den Beamten zu schlagen und zu treten und musste fixiert werden. Der 57-Jährige ging zeitgleich auf einen der Beamten los und traf ihn im Gesicht. Durch die Polizei wurde Pfefferspray eingesetzt, damit die Festnahme gelingt. Insgesamt wurden bei der Festnahme drei Beamte verletzt. Einer der Beamten so, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Die Frau wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Selbst auf der Fahrt tobte sie weiter, spuckte nach den Polizeibeamten und beschädigte Inventar des Streifenwagens. Aber nicht ohne Folgen: Beide erwartet jetzt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:11

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Polizei sucht Zeugen nach Bankautomatenaufbruch

    Calw (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Bankgebäude eingedrungen und haben Bargeld aus einem Bankautomaten entwendet. Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gegen 1:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem in der Lederstraße gelegenen Bankgebäude. Mit einem Werkzeug hebelte sie den in der Bank ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 11:05

    POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

    Altensteig (ots) - Gemeinsam auf einen Mann eingeschlagen haben am frühen Samstagmorgen zwei Männer vor einer Gaststätte in Altensteig. Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich ein 31-Jähriger, gegen 3:00 Uhr, zunächst in einer in der Bahnhofstraße gelegenen Bar. Nach einer Auseinandersetzung mit zwei Männern, war er zunächst geflüchtet und dabei im ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 08:47

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Wohnung: Polizei sucht Zeugen

    Bad Liebenzell (ots) - Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in eine Wohnung im Stadtteil Beinberg eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte die unbekannte Täterschaft zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in die in einem Mehrfamilienhaus in der Höhenstraße gelegene Wohnung, indem sie die Wohnungstüre eintrat. Aus einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren