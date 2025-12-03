Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeikontrolle endet mit mehreren Verletzten

Pforzheim (ots)

Bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmittag haben eine Frau und ein Mann mehrere Polizisten verletzt.

Um 12:06 Uhr wurden der Polizei zwei Personen in der Pforzheimer Oststadt gemeldet, die auf ein Fahrzeug eingeschlagen hatten. Eine Frau und ein Mann wurden verdächtigt. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei wollte die Frau plötzlich fliehen, konnte aber von den Beamten aufgehalten werden. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die 44-jährige Frau fing an nach den Beamten zu schlagen und zu treten und musste fixiert werden. Der 57-Jährige ging zeitgleich auf einen der Beamten los und traf ihn im Gesicht. Durch die Polizei wurde Pfefferspray eingesetzt, damit die Festnahme gelingt. Insgesamt wurden bei der Festnahme drei Beamte verletzt. Einer der Beamten so, dass er seinen Dienst nicht fortsetzen konnte.

Die Frau wurde auf ein Polizeirevier gebracht. Selbst auf der Fahrt tobte sie weiter, spuckte nach den Polizeibeamten und beschädigte Inventar des Streifenwagens. Aber nicht ohne Folgen: Beide erwartet jetzt eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung.

