POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gold, Silber und Zahnbürsten geklaut

Niefern-Öschelbronn (ots)

Einbrecher erbeuten ungewöhnliches Diebesgut am frühen Abend in der Straße Ob den Linden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen am Dienstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie neben Schmuck aus Gold und Silber mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich auch zwei elektrische Zahnbürsten. Was die Täter mit den Zahnpflegeprodukten anfangen wollen, ist derzeit noch genauso unklar, wie die Identität der Täter, die das Wohnhaus wieder unerkannt verlassen konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

