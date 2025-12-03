Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Mann nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Neuenbürg (ots)

Verletzt worden ist ein Pkw-Lenker nach dem sich dessen Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 12:30 Uhr ein Mercedes-Lenker die Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Bundesstraße 294 kommend in Richtung Neuenbürg. Hinter diesem folgte ein 22-jähriger Skoda-Fahrer. Als der 65-jährige Mercedes-Lenker nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, versuchte mutmaßlich der 22-Jährige an diesem links vorbeizufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der Skoda wurde abgewiesen. Im Anschluss prallte dieser gegen eine Mauer, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Skoda-Fahrer verletzte sich leicht und der 65-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 13 000 Euro. Die Bahnhofstraße war knapp eine Stunde gesperrt.

Benjamin Koch, Pressestelle

