Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall während der Fahrstunde

Pforzheim (ots)

In Freudenstadt hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet in diesem ein Fahrschulauto involviert war. Eine 18-jährige Fahrschülerin befuhr unter Anleitung ihres Fahrlehrers die Ludwig-Jahn-Straße in Fahrtrichtung Wildbader Straße. Zeitgleich befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Karl-von-Hahn-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich missachtete der 57-Jährige die Vorfahrt der Fahrschülerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand eine geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell