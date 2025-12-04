PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unfall während der Fahrstunde

Pforzheim (ots)

In Freudenstadt hat sich am Mittwoch gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet in diesem ein Fahrschulauto involviert war. Eine 18-jährige Fahrschülerin befuhr unter Anleitung ihres Fahrlehrers die Ludwig-Jahn-Straße in Fahrtrichtung Wildbader Straße. Zeitgleich befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Daimler-Benz die Karl-von-Hahn-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich missachtete der 57-Jährige die Vorfahrt der Fahrschülerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die 18-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und musste zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand eine geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 14:27

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Mann nach Verkehrsunfall leicht verletzt

    Neuenbürg (ots) - Verletzt worden ist ein Pkw-Lenker nach dem sich dessen Fahrzeug überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 12:30 Uhr ein Mercedes-Lenker die Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Bundesstraße 294 kommend in Richtung Neuenbürg. Hinter diesem folgte ein 22-jähriger Skoda-Fahrer. Als der 65-jährige ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:40

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl von Maschinen aus Firmenfahrzeug

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Unbekannte Täter haben Maschinen aus einem abgestellten Firmenfahrzeug entwendet. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge, ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, in der Eutinger Straße in Niefern. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten alle sich im ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:42

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Gold, Silber und Zahnbürsten geklaut

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Einbrecher erbeuten ungewöhnliches Diebesgut am frühen Abend in der Straße Ob den Linden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen am Dienstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie neben Schmuck aus Gold und Silber mit einem Wert im niedrigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren