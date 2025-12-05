Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Öl unerlaubt in Abwasserkanalsystem entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu (ots)

Unbekannter entsorgt 150 bis 200 Liter Heiz-, bzw. Altöl in der Kanalisation des Abwasserzweckverbands Eutingen/Hochdorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das entsorgte Öl durch Mitarbeiter der Kläranlage am 03.12.2025 gegen 12:30 Uhr in Eutingen im Gäu bemerkt. Die Ermittlungen zur eindeutigen Lokalisierung der Einbringungsstelle des Öls dauern noch an. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei solch einer Entsorgung handelt es sich um eine Umweltstraftat, welche mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht ist. Dies stellt nicht nur eine strafbare Handlung dar, sondern führt zudem zu einer erheblichen Gefährdung der Umwelt sowie der Gesundheit einzelner.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Ölgeruch, sowie sachdienliche Hinweise im Bereich Eutingen im Gäu gemacht haben, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 - 960 zu melden.

