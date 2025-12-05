PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Öl unerlaubt in Abwasserkanalsystem entsorgt: Polizei sucht Zeugen

Eutingen im Gäu (ots)

Unbekannter entsorgt 150 bis 200 Liter Heiz-, bzw. Altöl in der Kanalisation des Abwasserzweckverbands Eutingen/Hochdorf.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das entsorgte Öl durch Mitarbeiter der Kläranlage am 03.12.2025 gegen 12:30 Uhr in Eutingen im Gäu bemerkt. Die Ermittlungen zur eindeutigen Lokalisierung der Einbringungsstelle des Öls dauern noch an. Die Schadenshöhe ist ebenfalls noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei solch einer Entsorgung handelt es sich um eine Umweltstraftat, welche mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht ist. Dies stellt nicht nur eine strafbare Handlung dar, sondern führt zudem zu einer erheblichen Gefährdung der Umwelt sowie der Gesundheit einzelner.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Ölgeruch, sowie sachdienliche Hinweise im Bereich Eutingen im Gäu gemacht haben, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 - 960 zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 09:55

    POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

    Neubulach (ots) - Am Donnerstag sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser im Ortsteil Liebelsberg eingebrochen. In der Gartenstraße verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Anschließend durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten diversen Schmuck und ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:05

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Polizeieinsatz an einer Schule - 3. Nachtrag

    Illingen (ots) - Am Montagmorgen musste eine Schule aufgrund einer unspezifischen Drohung geräumt und nach gefährlichen Gegenständen durchsucht werden. Gegen 8:30 Uhr ging an einer Gemeinschaftsschule in Illingen eine Meldung über eine mögliche Bedrohungssituation ein. Daraufhin wurde umgehende die Polizei informiert und es erfolgte eine kontrollierte Räumung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren