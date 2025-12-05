PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Am Donnerstag sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser im Ortsteil Liebelsberg eingebrochen.

In der Gartenstraße verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus. Anschließend durchwühlten die Diebe sämtliche Schränke sowie Schubladen und entwendeten diversen Schmuck und Bargeld.

Ein weiterer Einbruch in Liebelsberg ereignete sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr in der Straße "Am Buss". Auch hier drangen die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus ein und nahmen auf ihrem Beutezug Schmuckstücke und Bargeld an sich. In allen Fällen befindet sich die Höhe des Diebstahlschadens im mittleren vierstelligen Bereich. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Gegebenheit kann derzeit von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 07231/186 4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

