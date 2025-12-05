PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Niefern-Öschelbronn - Erneuter Einbruch in Niefern

Pforzheim (Enzkreis) (ots)

Niefern - Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 02.12. bis 05.12.2025 in ein Mehrfamilienhaus in der Weichertstraße. Da das Haus derzeit nicht bewohnt wird, verließen die Täter das Anwesen ohne Beute.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen.

Führungs-und Lagezentrum

Nadine Fromm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

