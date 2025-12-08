PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Einbruch in Einfamilienhaus

Maulbronn (ots)

Am Freitag sind Unbekannte gewaltsam in ein Haus eingedrungen und haben sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang die Täterschaft zwischen 10:30 Uhr und 19:20 Uhr, in das in der Straße "Wilhelmshöhe" befindliche Haus über eine rückwärtig gelegene Tür ein. Im Inneren suchten die Täter nach Wertgegenständen und nahmen unter anderem Schmuck und einen Computer mit. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

