POL-PPRP: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 30.11.2025, 18 Uhr, bis 01.12.2025, 6 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheiben zweier in der St. Ingberter Straße (Nähe Mannheimer Straße) abgestellter Transporter ein. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten sie Werkzeug im Wert von rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.
