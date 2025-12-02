POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Am Montag, 01.12.2025, zwischen 16 und 20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße (Ecke Hans-Sachs-Straße) in Speyer ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
