Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Speyer) - Schwelbrand Wohnanwesen

Speyer (ots)

Am Montag, den 01.12.2025, gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Brand in der Dehnfuge zwischen zwei Gebäudeteilen, welcher augenscheinlich durch Bitumenarbeiten ausgelöst wurde. Durch die Feuerwehr konnte der Brand eingedämmt werden, bevor er auf den Gebäudekomplex übergreifen konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden die Bewohner durch die Feuerwehr vorsorglich evakuiert und werden bis zum Abschluss der Nachlöscharbeiten durch diese betreut. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 5000.-EUR geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Führungszentrale
PHK Wunner
Telefon: 0621/963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

