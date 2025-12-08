Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Neuenbürg (ots)

Im Laufe des Freitags sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Marxzeller Straße eingebrochen.

Nach bisherigem Sachstand betraten die Täter zwischen 17 Uhr und 22 Uhr das Grundstück und gelangten über die Terrassentür auf der Rückseite des Einfamilienhauses ins Innere. Dort wird sämtliches Inventar geöffnet und durchsucht.

Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Schaden beläuft ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

