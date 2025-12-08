Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Wohnhaus: Polizei sucht Zeugen

Illingen (ots)

Am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Kepplerstraße eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte die Täterschaft über das Küchenfenster im Erdgeschoss ins Hausinnere. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurde sämtliches Inventar geöffnet und durchsucht.

Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Schaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

