POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener verursacht Unfall im Kreuzungsbereich

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer in der Nacht vom Freitag auf Samstag in der Innenstadt mutmaßlich einen Unfall verursacht.

Um 02:20 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall auf der Kreuzung Yorckstraße, Ecke Blumenheckstraße gerufen. Ein 23-jähriger Autofahrer fuhr hierbei in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen dort bereits befindlichen PKW.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, wie es zu diesem Unfall kommen konnte: Der 23-jährige Unfallverursacher hat Alkohol getrunken. Die Polizei stellt einen Wert von etwas mehr als 1,5 Promille fest.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15000 Euro geschätzt. Verletzt wurde keiner der Beteiligten.

Allerdings erwartet den Unfallverursacher nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

