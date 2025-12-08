Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Mann nach Angriff mit Messer in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Leicht verletzt worden sind in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 35-Jähriger und ein 33-Jähriger, als diese unvermittelt in einer Bar in der Pforzheimer Weststadt mit einem Messer angegriffen wurden. Der mutmaßliche Täter konnte in der Nacht der Tatausführung festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich die zwei Geschädigten in einer Bar auf. Hier kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Geschädigten und dem mutmaßlichen Täter. Dieser verließ anschließend die Örtlichkeit und kehrte gegen 01:30 Uhr mit einem Messer wieder zurück. Er griff die Geschädigten mit dem Messer an. Während sich die Geschädigten zur Wehr setzten, brach zu einem nicht genau bestimmten Zeitpunkt die Klinge des Messers ab. Die Geschädigten erlitten oberflächliche Verletzungen.

Der mutmaßliche Täter nahm noch in derselben Nacht selbst Kontakt zu der Polizei auf. An der Wohnanschrift erfolgte im Anschluss die Festnahme.

Der dringend tatverdächtige 27-Jährige wurde am Samstagnachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, das auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim Haftbefehl wegen versuchten Mordes erließ und in Vollzug setzte Seither befindet sich der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Vanessa Reidinger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell