POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefährdung im Straßenverkehr durch Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Kopernikusallee in Pforzheim zu einem Verkehrsdelikt unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 74-Jähriger Chevrolet-Fahrer am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in die Kopernikusallee und parkte dort sein Fahrzeug. Im Zuge dessen, beschädigte er einen geparkten Mercedes und entfernte sich unerlaubt zu Fuß vom Unfallort. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, die sich bei einer anschließenden Polizeikontrolle des Chevrolet-Fahrers auch bestätigte. Bei ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

