POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der Bundesstraße 294 ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 00:20 Uhr ein 53- jähriger Auto-Fahrer die B 294 von Pforzheim kommend in Richtung Bretten. Aus noch unbekannter Ursache kam er hier nach links von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Verletzt wurde glücklicherweise nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest einen Wert von mehr als zwei Promille aufwies, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

