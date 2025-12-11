Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einfamilienhaus durchwühlt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus im Stadtteil Eutingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich unbekannte Täterschaft zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters auf der Rückseite des in der Mäuerachstraße gelegenes Einfamilienhaus zutritt. Es wurde ein Gartenstuhl unterhalb des Fensters platziert, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Was letztlich entwendet wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell