Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Mit über Zwei Promille Unfall verursacht

Königsbach-Stein (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein alkoholisierter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Ortsteil Stein.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der 31-jährige Fahrer eines Subaru gegen 20:40 Uhr auf der Gartenstraße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug einen geparkten Nissan streifte. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen, die auf Alkoholkonsum beim Fahrer hindeuteten. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Simone Unger, Pressestelle

