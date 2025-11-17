PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hochwertige Kettensägen gestohlen

Dahn (Südwestpfalz) (ots)

Drei STIHL Motorsägen fielen Dieben in der Nacht zum Sonntag (16.11.2025) bei einem Garageneinbruch in der Schulstraße in die Hände. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drangen die unbekannten Täter in die Garage des Geschädigten ein. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand in der Schulstraße zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Ist jemandem ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 08:32

    POL-PDPS: Außenspiegel abgetreten

    Pirmasens (ots) - Von bislang unbekanntem Täter wurde in der Nacht auf Samstag, 15. November der linke Außenspiegel eines weißen VW Passat mutwillig zerstört. Der 28-jährige Geschädigte hatte sein Auto am Freitagabend um 22:30 Uhr in der Karl-Theodor-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 15 geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 09:30

    POL-PDPS: Bedrohung mit Messer? - Polizei ermittelt

    Pirmasens (ots) - Am Montagnachmittag (10.11.2025) kam es in der Pfarrgasse zu Streitigkeiten unter mehreren Kindern. Einer der Minderjährigen soll dabei auch ein Messer gezogen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen um 16 Uhr vor Ort ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten zwei 11- und 12-jährige Jungs einen Streit zwischen einem Mädchen und einem ihnen bekannten Schüler. Als sie die Streitigkeiten ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 17:15

    POL-PDPS: Ruppertsweiler - Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

    Polizei Pirmasens (ots) - Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes des Rettungsdienstes am 08.11.2025, gegen 18 Uhr in Ruppertsweiler, kam es durch den mutmaßlich unter dem Einfluss von LSD stehenden 18-jährigen Mann zu einem tätlichen Angriff und diversen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ein Tritt in den Rücken des vor ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren