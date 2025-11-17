Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hochwertige Kettensägen gestohlen

Dahn (Südwestpfalz) (ots)

Drei STIHL Motorsägen fielen Dieben in der Nacht zum Sonntag (16.11.2025) bei einem Garageneinbruch in der Schulstraße in die Hände. Vermutlich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen drangen die unbekannten Täter in die Garage des Geschädigten ein. Der Schaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand in der Schulstraße zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet? Ist jemandem ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

