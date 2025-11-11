PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bedrohung mit Messer? - Polizei ermittelt

Pirmasens (ots)

Am Montagnachmittag (10.11.2025) kam es in der Pfarrgasse zu Streitigkeiten unter mehreren Kindern. Einer der Minderjährigen soll dabei auch ein Messer gezogen haben. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen um 16 Uhr vor Ort ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachteten zwei 11- und 12-jährige Jungs einen Streit zwischen einem Mädchen und einem ihnen bekannten Schüler. Als sie die Streitigkeiten schlichten wollten kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf der andere Junge ein Messer gezückt haben soll. Danach seien alle Personen geflüchtet. Verletzt wurde niemand. Die Polizei konnte das verantwortliche 9-jährige Kind sowie dessen Mutter zu Hause antreffen. Ein entsprechendes Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Das Sachgebiet Jugend der Polizeiinspektion Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

