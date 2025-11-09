Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Bei Einbruch gestört

Polizei Pirmasens (ots)

Am 08.11.2025, gegen 18 Uhr, versuchten zwei männliche Jugendliche, ca. 16 - 17 Jahre alt, in die Landgraf-Ludwig-Realschule einzubrechen. Dazu beschädigten sie zwei Fenster und wollten so die Fenster öffnen, vermutlich um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie durch den Hausmeister gestört und flüchteten über die Treppe in Richtung Fußgängerzone/Hauptstraße. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

