PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Bei Einbruch gestört

Polizei Pirmasens (ots)

Am 08.11.2025, gegen 18 Uhr, versuchten zwei männliche Jugendliche, ca. 16 - 17 Jahre alt, in die Landgraf-Ludwig-Realschule einzubrechen. Dazu beschädigten sie zwei Fenster und wollten so die Fenster öffnen, vermutlich um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie durch den Hausmeister gestört und flüchteten über die Treppe in Richtung Fußgängerzone/Hauptstraße. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang erfolglos.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 17:07

    POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht aufgeklärt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 08.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Wildstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Im Bereich der Fahndung nach dem Verursacher konnte das gesuchte Fahrzeug in der Simter Straße am Fahrbahnrand parkend festgestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab knapp über zwei Promille. Bei dem ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 17:05

    POL-PDPS: Münchweiler/Ro. - 9-jähriger fährt unter Anleitung des Vaters Auto

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 08.11.2025, zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr, wurde durch mehrere Personen auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein Kind mit einem PKW auf dem Wirtschafts-/Waldweg zwischen Ruppertsweiler und Beckenhof fahren würde. Von der Streife konnte dies so bestätigt vorgefunden werden. Offensichtlich wollte der Vater dem Sohn auf dem wenig ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 16:47

    POL-PDPS: Pirmasens - PKW Aufbruch

    Polizei Pirmasens (ots) - Im Zeitraum vom 07.11.2025, 22:30 Uhr bis zum 08.11.2025, 14:00 Uhr, wurde an einem geparkten weißen Dacia Lagan mit Meißener Kfz-Kennzeichen (MEI) die rechte Seitenscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Das Auto wurde durchwühlt. Nach ersten Überprüfungen fehlt nichts aus dem Fahrzeug. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren