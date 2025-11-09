Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Münchweiler/Ro. - 9-jähriger fährt unter Anleitung des Vaters Auto

Polizei Pirmasens (ots)

Am 08.11.2025, zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr, wurde durch mehrere Personen auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein Kind mit einem PKW auf dem Wirtschafts-/Waldweg zwischen Ruppertsweiler und Beckenhof fahren würde. Von der Streife konnte dies so bestätigt vorgefunden werden. Offensichtlich wollte der Vater dem Sohn auf dem wenig befahrenen befestigten Weg das Autofahren beibringen. Im Fahrzeug befand sich nicht nur der 57-jährige Vater des 9-jährigen, sondern auch die Mutter und die 6-jährige Tochter. Bei der Konfrontation mit dem Fehlverhalten zeigten sich die Eltern nur wenig einsichtig.

