POL-DO: Fazit vom Wochenende: Polizei Dortmund stellt über 10.000EUR und drei Messer sicher

Im Rahmen des "PK-Fokus-Einsatzes" kontrollierte die Polizei Dortmund am vergangenen Wochenende (23. und 24. Mai) wieder über 250 Personen und mehr als 100 Fahrzeuge in der Innenstadt und Nordstadt. Fazit: Die Polizei stellt mehr als 10.000 Euro und drei Messer sicher.

Am Freitagabend konnte die Polizei Dortmund nach umfangreichen Ermittlungen einen polizeibekannten Einbrecher festnehmen, der eine Vielzahl von Einbrüchen in Dortmund und Bochum begangen hat. Es lagen Hinweise vor, dass sich der 41-Jährige in einer Pension in der Nähe der Reinoldikirche aufhalten soll. Zivile Polizeibeamte postierten sich in der Nähe und tatsächlich erschien der mit Haftbefehl gesuchte Dortmunder gegen 19 Uhr. Als er die Polizeibeamten erblickte, versuchte er zu flüchten. Dies gelang ihm jedoch nicht und die Beamten konnten ihn vor Ort festnehmen. In dem Rucksack des Dortmunders stellten die Polzisten Tatbeute aus weiteren Einbrüchen sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Im weiteren Verlauf des Abends fand die Polizei bei Personen einen Teleskopschlagstock, ein Messer sowie ein Pfefferspray und stellten diese sicher.

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellte die Polizei am Freitag- sowie am Samstagabend jeweils ungefähr 200 Fahrzeuge im Bereich des Dortmunder Walls fest, die der Raser-, Poser- und illegalen Tuningszene zugeordnet werden können. Auch in diesem Zusammenhang kontrollierte die Polizei über 100 Fahrzeuge und ahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Am gesamten Wochenende stellte die Polizei bei den Kontrollen über 10.000 Euro zur präventiven Gewinnabschöpfung sicher. Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte eine Person, die in einem hochwertigen Fahrzeug vor der Citywache in der Innenstadt stand. Bei der Person stellten die Beamten einen mittleren vierstelligen Betrag fest und stellten das Bargeld zur präventiven Gewinnabschöpfung sicher.

Am Samstagabend stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle einer größeren Personengruppe im Bereich der Heroldstraße einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag zwecks präventiver Gewinnabschöpfung sicher.

Im Bereich der Priorstraße und der Zimmerstraße kontrollierten die Fokus-Kräfte der Polizei eine weitere Personengruppe. Dabei stellten die Beamten bei einem 45-jährigen Holzwickeder eine größere Menge Drogen, vermutlich Kokain-Bubbles, fest. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein, beschlagnahmte die Drogen und nahm den Mann vorläufig fest. Da keine Gründe für eine Untersuchungshaft vorlagen, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - erkennungsdienstliche Behandlung und Vernehmung - wieder von der Polizeiwache entlassen. Innerhalb der Personengruppe befand sich auch eine Person, die ein Messertrageverbot hat. Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Person kein Messer oder einen anderen gefährlichen Gegenstand bei sich trug.

Im Bereich der Kampstraße und des Freistuhls kontrollierten Polizeibeamte eine größere Personengruppe. Bei zwei der Personen stellten die Beamten Messer sicher. Bei einem der Messer handelte es sich um ein Einhandmesser, beim anderen um ein Springmesser. Entsprechend fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige gegen die Personen an.

Bei den Personen, die mit einem Messer oder einem anderen gefährlichen Gegenstand bei der Polizei auffallen, wird generell die Prüfung nach einem Messertrageverbot veranlasst. Die Verfügungen beinhalten nicht nur das Verbot, ein Messer mit sich zu führen, sondern auch andere gefährliche Gegenstände sind verboten. Wird eine Person mit Trageverbot mit einem Messer o.ä. angetroffen, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro verhängt. Bei einem wiederholten Verstoß steigt das Zwangsgeld auf 500 Euro an. Bei weiterer Zuwiderhandlung droht letztendlich eine Erzwingungshaft.

Die Polizei Dortmund wird auch weiterhin täglich im Rahmen des PK Fokus Einsatzes und im Rahmen des Streifendienstes Personen und Fahrzeuge kontrollieren. Hierdurch wird der Kontrolldruck weiter hochgehalten und Straftaten insbesondere die Messerkriminalität sollen bekämpft werden.

