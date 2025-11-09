Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht aufgeklärt

Polizei Pirmasens (ots)

Am 08.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Wildstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Im Bereich der Fahndung nach dem Verursacher konnte das gesuchte Fahrzeug in der Simter Straße am Fahrbahnrand parkend festgestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab knapp über zwei Promille. Bei dem Beschuldigten wurde Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

