Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruppertsweiler - Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizei Pirmasens (ots)

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes des Rettungsdienstes am 08.11.2025, gegen 18 Uhr in Ruppertsweiler, kam es durch den mutmaßlich unter dem Einfluss von LSD stehenden 18-jährigen Mann zu einem tätlichen Angriff und diversen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ein Tritt in den Rücken des vor ihm laufenden Beamten erreichte nicht sein Ziel und der Biss in die behandschuhte Hand blieb ohne Wirkung. Die Beamten blieben unverletzt. Der junge Mann wurde ins Städtische Krankenhaus Pirmasens gebracht, wo er im Krankenbett fixiert auf der Psychiatrie untergebracht werden musste.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell