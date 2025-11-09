PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruppertsweiler - Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte

Polizei Pirmasens (ots)

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes des Rettungsdienstes am 08.11.2025, gegen 18 Uhr in Ruppertsweiler, kam es durch den mutmaßlich unter dem Einfluss von LSD stehenden 18-jährigen Mann zu einem tätlichen Angriff und diversen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ein Tritt in den Rücken des vor ihm laufenden Beamten erreichte nicht sein Ziel und der Biss in die behandschuhte Hand blieb ohne Wirkung. Die Beamten blieben unverletzt. Der junge Mann wurde ins Städtische Krankenhaus Pirmasens gebracht, wo er im Krankenbett fixiert auf der Psychiatrie untergebracht werden musste.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 17:09

    POL-PDPS: Pirmasens - Bei Einbruch gestört

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 08.11.2025, gegen 18 Uhr, versuchten zwei männliche Jugendliche, ca. 16 - 17 Jahre alt, in die Landgraf-Ludwig-Realschule einzubrechen. Dazu beschädigten sie zwei Fenster und wollten so die Fenster öffnen, vermutlich um in das Gebäude zu gelangen. Dabei wurden sie durch den Hausmeister gestört und flüchteten über die Treppe in Richtung Fußgängerzone/Hauptstraße. Die Fahndung nach den ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 17:07

    POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht aufgeklärt

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 08.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Wildstraße in Pirmasens ein Verkehrsunfall. Ein weißer Transporter flüchtete von der Unfallstelle. Im Bereich der Fahndung nach dem Verursacher konnte das gesuchte Fahrzeug in der Simter Straße am Fahrbahnrand parkend festgestellt werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab knapp über zwei Promille. Bei dem ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 17:05

    POL-PDPS: Münchweiler/Ro. - 9-jähriger fährt unter Anleitung des Vaters Auto

    Polizei Pirmasens (ots) - Am 08.11.2025, zwischen 13:55 Uhr und 14:00 Uhr, wurde durch mehrere Personen auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein Kind mit einem PKW auf dem Wirtschafts-/Waldweg zwischen Ruppertsweiler und Beckenhof fahren würde. Von der Streife konnte dies so bestätigt vorgefunden werden. Offensichtlich wollte der Vater dem Sohn auf dem wenig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren