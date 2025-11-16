Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel abgetreten

Pirmasens (ots)

Von bislang unbekanntem Täter wurde in der Nacht auf Samstag, 15. November der linke Außenspiegel eines weißen VW Passat mutwillig zerstört. Der 28-jährige Geschädigte hatte sein Auto am Freitagabend um 22:30 Uhr in der Karl-Theodor-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 15 geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Rufnummer 06131/36915199 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

