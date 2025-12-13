Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vermisstenfahndung nach einer 62-jährigen Frau - Polizei bittet um Mithilfe

Freudenstadt (ots)

Die Polizei sucht nach einer 62-Jährigen, die seit dem 12.12.2025 vermisst wird.

Die Frau konnte am Abend des 12.12.2025 von Angehörigen nicht an deren Wohnanschrift in Freudenstadt angetroffen werden. Seit dieser Zeit ist der Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbindung von Personenspürhunden führte zu keinen weiteren Erkenntnissen über den Verbleib. Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil der 62- Jährigen liegen bislang nicht vor. Eher wird von einer möglichen hilflosen Lage ausgegangen. Die Frau könnte zu Fuß unterwegs sein und wäre im Stande größere Strecken zu gehen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- etwa 160 cm groß - kräftige Statur - dunkelbraunes bis schwarzes, schulterlanges Haar mit grauem Haaransatz - trägt in der Regel einen schwarzen Kunststoffhaarreif - bekleidet mit einem grauen Kapuzensweatshirt und einer schwarzen Hose - die 62-Jährige geht in gekrümmter Haltung und hat einen leichten Buckel

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? In diesem Fall wenden sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststell.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung des LKA BW: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell