PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Vermisstenfahndung nach einer 62-jährigen Frau - Polizei bittet um Mithilfe

Freudenstadt (ots)

Die Polizei sucht nach einer 62-Jährigen, die seit dem 12.12.2025 vermisst wird.

Die Frau konnte am Abend des 12.12.2025 von Angehörigen nicht an deren Wohnanschrift in Freudenstadt angetroffen werden. Seit dieser Zeit ist der Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei, auch unter Einbindung von Personenspürhunden führte zu keinen weiteren Erkenntnissen über den Verbleib. Hinweise auf eine Straftat zum Nachteil der 62- Jährigen liegen bislang nicht vor. Eher wird von einer möglichen hilflosen Lage ausgegangen. Die Frau könnte zu Fuß unterwegs sein und wäre im Stande größere Strecken zu gehen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 160 cm groß
   - kräftige Statur
   - dunkelbraunes bis schwarzes, schulterlanges Haar mit grauem 
     Haaransatz
   - trägt in der Regel einen schwarzen Kunststoffhaarreif
   - bekleidet mit einem grauen Kapuzensweatshirt und einer schwarzen
     Hose
   - die 62-Jährige geht in gekrümmter Haltung und hat einen leichten
     Buckel

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? In diesem Fall wenden sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststell.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung des LKA BW: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:12

    POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Verkehrsunfall auf der B296 - eine Person verletzt

    Calw (ots) - Am Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 296 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 19:50 Uhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die Hauptstraße in Calw-Stammheim entlang und wollte im Kreuzungsbereich zur B296 nach links in Richtung Calw abbiegen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Mit über Zwei Promille Unfall verursacht

    Königsbach-Stein (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat ein alkoholisierter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Ortsteil Stein. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der 31-jährige Fahrer eines Subaru gegen 20:40 Uhr auf der Gartenstraße unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug einen geparkten Nissan streifte. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren