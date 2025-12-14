Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Nachtragsmeldung zu: (FDS) Freudenstadt - Vermisstenfahndung nach einer 62-jährigen Frau - Polizei bittet um Mithilfe

Freudenstadt bzw. Bad Rippoldsau-Schapach (ots)

Wie bereits berichtet wurde seit dem 12.12.2025 eine 62-jährige Frau aus dem Raum Freudenstadt vermisst. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen verliefen anfangs ergebnislos.

Am Nachmittag des 14.12.2025 fand im bewaldeten Bereich zwischen Bad Rippoldsau-Schapach und Bad Peterstal-Griesbach ein Spaziergänger eine leblose Person auf. Hierbei handelt es sich um die bis dato Vermisste.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidium Pforzheim hat umgehend in einem sogenannten Todesermittlungsverfahren die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine konkreten Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern.

