Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Unbekannte brechen Automaten auf - Polizei fahndet nach zwei Tätern

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde im Bereich einer Tankstelle der dortige Verkaufsautomat aufgebrochen. Zwei Männer flüchteten im Anschluss mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Nach bisherigem Ermittlungsstand öffnete ein Täter, gegen 1:55 Uhr, gewaltsam den in der Freudenstädter Straße aufgestellten Automaten, um an das Diebesgut zu gelangen. Im Anschluss packte er es in eine schwarze Stofftasche und entfernte sich mit einem weiteren Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Baiersbronn-Oberdorf

Zur Personenbeschreibung

Ein Täter trug eine graue Winterjacke, eine graue Jeans, schwarz-braune Sneaker mit lila Schnürsenkel, schwarze Handschuhe der Marke Nike sowie einen schwarzen Schal, den er über den Mund gezogen hatte. Dazu eine grüne Wintermütze.

Die zweite männliche Person trug eine blaue Winterjacke, eine blaue Wintermütze, sowie eine graue Jeans. Er hatte einen Oberlippenbart.

Die genaue Höhe des Bargeldes sowie der konkrete Sachschaden am Verkaufsautomaten ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

