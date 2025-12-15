Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängerinnen

Neuenbürg (ots)

Zwei Frauen sind am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin gegen 20:10 Uhr die Landesstraße 381 in Neuenbürg in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen nach links in die Wildbader Straße übersah die Pkw-Lenkerin zwei Fußgängerinnen, die in diesem Moment die Fahrbahn überquerten. Durch den Aufprall wurden beide Frauen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Melanie Konrad, Pressestelle

