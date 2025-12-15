Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Streit im Schnellrestaurant endet in körperlicher Auseinandersetzung - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Freitag kam es in einem Schnellrestaurant in Niefern, in der Straße "Neuer Weg", zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einem 45-jährigen Mann und weiteren unbekannten Männern. Als der 45-Jährige gegen 19 Uhr das Restaurant verließ wurde er im Bereich der Kreuzung "Cal-Bellmer-Straße" auf Höhe eines Überdachungbetriebs von diesen drei bis vier Personen von hinten angegriffen, getreten und geschlagen. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

