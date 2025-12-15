PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Streit im Schnellrestaurant endet in körperlicher Auseinandersetzung - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Freitag kam es in einem Schnellrestaurant in Niefern, in der Straße "Neuer Weg", zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu einem Streitgespräch zwischen einem 45-jährigen Mann und weiteren unbekannten Männern. Als der 45-Jährige gegen 19 Uhr das Restaurant verließ wurde er im Bereich der Kreuzung "Cal-Bellmer-Straße" auf Höhe eines Überdachungbetriebs von diesen drei bis vier Personen von hinten angegriffen, getreten und geschlagen. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:10

    POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der BAB 8

    Pforzheim (ots) - Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 bei Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr über ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:22

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängerinnen

    Neuenbürg (ots) - Zwei Frauen sind am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 37-jährige VW-Fahrerin gegen 20:10 Uhr die Landesstraße 381 in Neuenbürg in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen nach links in die Wildbader Straße übersah die Pkw-Lenkerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren