Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 55-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Untersuchungshaft

Altensteig (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen einen 55- Jährigen festgenommen, nachdem er zuvor in der Nacht einem 31-Jährigen sowie einen 51-Jährigen mit einer Glasflasche verletzte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich der dringend Tatverdächtige und die späteren Geschädigten mit noch weiteren Personen in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Unvermittelt und aus bislang unbekannten Gründen soll sich der 55-Jährige gegen 2 Uhr von seinem Platz erhoben und den hinter ihm befindlichen 31-jährigen Geschädigten mit einer Flasche von hinten auf den Kopf geschlagen haben. Hierbei ging die Glasflasche zu Bruch. Der Tatverdächtige wandte sich nun dem 51-Jährigen zu und stach diesem mit der abgebrochenen Glasflasche mehrfach gegen den Halsbereich. Durch weitere Barbesucher konnte der 55-Jährige zwar anschließend zu Boden gebracht werden, bei dem Gerangel konnte der mutmaßliche Tatverdächtige jedoch in unbekannte Richtung flüchten. Der 31-Jährige, der bei dem Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Kopf erlitt, wurde zur weiteren ambulanten Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 51-jährige erlitt eine Schnittverletzung am Hals, die ärztlich versorgt werden musste.

Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnten Einsatzkräfte den 55-jährigen Tatverdächtigen am Samstagmorgen gegen 7:50 Uhr an seiner Wohnanschrift antreffen und widerstandslos festnehmen. Der dringend Tatverdächtige wurde noch im Laufe des Samstags der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Tübingen vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Tübinger Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug.

Lukas Bleier, Staatsanwaltschaft Tübingen

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell