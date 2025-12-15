Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Darmsbach - Auffahrunfall mit schwerstverletzter Person auf der Bundesautobahn 8

Enzkreis (ots)

Schwerste Verletzungen hat sich am Montag ein 51-jähriger Lkw-Fahrer nach einem Auffahrunfall auf der BAB 8, zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West, zugezogen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 10:20 Uhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der Bundesautobahn 8, als er aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen stehen blieb. Ein hinter ihm befindlicher 51-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des auffahrenden Lkws so deformiert, das der Fahrer durch die ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffene Feuerwehr befreit werden musste. Er kam schwerstverletzt in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfall- und Bergungsarbeiten mussten die Fahrbahnen in Richtung Stuttgart zeitweise voll gesperrt werden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell