POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener verursacht Unfall

Horb am Neckar (ots)

Am Dienstagmittag ist ein 30-jähriger Mann in Horb mit über zwei Promille verunfallt.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der VW-Fahrer gegen 12:50 Uhr in der Hornaustraße im stockenden Verkehr auf einen vor ihm anfahrenden Opel auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeireviers Horb beim 30-jährigen Fahrer starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

