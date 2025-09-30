PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Neuss (ots)

Am Montag (29.09.), gegen 13:40 Uhr, war eine 85-jährige Neusserin mit ihrem Rollator auf dem Franz-Kellermann-Weg unterwegs. Ihre Handtasche habe sie an den Handgriff des Rollators gehangen. Nach ersten Erkenntnissen rempelte sie ein unbekannter Mann an der Abzweigung Richtung Rosengarten von hinten an und griff in ihre Handtasche. Der Tatverdächtige entwendetet die Geldbörse der Neusserin und flüchtete in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Die Geldbörse konnte kurze Zeit später in der Nähe aufgefunden werden - jedoch ohne das zuvor darin befindliche Bargeld.

Der Unbekannte sei korpulent, circa 160 bis 170 Zentimeter und habe kurze schwarze Haare. Er soll dunkle Kleidung sowie eine Umhängetasche getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

