Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Testkäufe zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes

Pforzheim (ots)

Gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Pforzheim haben Beamte des Polizeipräsidiums Pforzheim am Dienstag mit zwei jugendlichen Testkäufern die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes überprüft.

Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr wurden insgesamt 25 Testkäufe im Bereich der Pforzheimer Innenstadt, in Dillweißenstein, Brötzingen, Nordstadt sowie auf dem Weihnachtsmarkt durchgeführt.

Bei den Testkäufen wurden sieben Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. In sechs Fällen erfolgte eine unzulässige Abgabe von Tabakwaren, in einem Fall handelte es sich um den unzulässigen Verkauf alkoholischer Getränke. Zudem fanden die Einsatzkräfte in einem Kiosk mehrere verbotene "1200er Vapes" zum Verkauf vor. Die Produkte wurden sichergestellt und die notwendigen Maßnahmen eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Verkauf von E-Zigaretten an Minderjährige sowie das Anbieten verbotener Produkte wie die aufgefundenen "1200er Vapes" strafbar ist.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

