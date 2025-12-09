Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 251209 Viersen: Schwerer Unfall fordert lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 14:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Dülkener Straße in Viersen. Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Viersen kollidierte mit einer 25-jährigen Pkw-Fahrerin aus Krefeld, als diese von Dülken kommend nach links auf die Autobahn abbiegen wollte. Der Motorradfahrer, der aus Viersen kommend in Richtung Dülken unterwegs war, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Mann in eine Spezialklinik. Ein Unfallaufnahmeteam aus Kleve unterstützte die Ermittlungen zur Unfallursache, die vom Verkehrskommissariat Viersen aufgenommen wurden. Die Dülkener Straße war bis 20:50 Uhr gesperrt. jk (1094)

