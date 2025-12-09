Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Willich-Schiefbahn (ots)

Am 05.12.2025, um 22:50 Uhr, gab es einen Knall in einem Mehrfamilienhaus. Das Mehrfamilienhaus befindet sich in Willich-Schiefbahn auf der Antoniusstaße. Als am nächsten Tag eine Bewohnerin des Hauses in ihren Briefkasten schaute bemerkte sie eine Beschädigung in ihrem Briefkasten durch Feuerwerkskörper. Wenn Sie am Abend des 05.12.2025 auf der Antoniusstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1092)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell