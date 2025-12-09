PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Betrug mit Falschgeld

Willich (ots)

Ein 38-Jähriger aus Willich wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte verkaufte sein Handy über das Internetportal Kleinanzeigen. Zwischen 16:45 und 19:00 Uhr trafen sich der unbekannte Täter und der Willicher auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Das Handy wurde an der dortigen Jet Tankstelle mit vermeintlichem Bargeld gekauft. Nach kurzer Zeit fiel dem Willicher auf, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelte. Der unbekannte Täter war bereits mit dem Handy verschwunden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 170 cm großen, ca. 20-jährigen Mann, mit schwarzen, gekräuselten Haaren, einen 3-Tage Bart, einer Zahnlücke und gekleidet mit einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose. Kann jemand Angaben zum Tatverdächtigen machen? Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /js (1091)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 22:13

    POL-VIE: 88-Seniorin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

    Brüggen (ots) - Am Montag gegen 17.00 Uhr ereignete sich der folgenschwere Unfall, bei dem eine 88-jährige Brachterin lebensgefährlich verletzt wurde. Die Dame wollte offenbar die Kaldenkirchener Straße im Bereich der Einmündung Westwall / Nordwall überqueren. Sie ging offenbar unvermittelt über die Straße und achtete dabei nicht auf einen Pkw, der aus Richtung Westwall kam. Das Auto, an dessen Steuer ein ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 16:06

    POL-VIE: Grefrath: Unfall auf Kreuzung - eine Person wird schwer verletzt

    Grefrath (ots) - Am Montag, gegen 09.20 Uhr, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Wankumer Landstraße und Hinsbecker Straße. Ein 23 Jahre alter Mann aus Nettetal war auf der Hinsbecker Straße aus Richtung Hinsbeck unterwegs. An der Kreuzung hielt er zunächst an und überquerte dann die Kreuzung, um in Richtung Grefrath weiterzufahren. Dabei achtete er nicht ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:42

    POL-VIE: Nettetal: geänderte Öffnungszeiten der Polizeiwache am 10.12.2025

    Nettetal (ots) - Am Mittwoch, den 10.12.2025, ist die Polizeiwache in Nettetal nur von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Anzeigen an unseren anderen Standorten und Online aufgegeben werden. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte, wie gewohnt, über die Rufnummer 110. /js (1089) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren