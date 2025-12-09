Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Betrug mit Falschgeld

Willich (ots)

Ein 38-Jähriger aus Willich wurde am Montag Opfer eines Betrugs. Der Geschädigte verkaufte sein Handy über das Internetportal Kleinanzeigen. Zwischen 16:45 und 19:00 Uhr trafen sich der unbekannte Täter und der Willicher auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Das Handy wurde an der dortigen Jet Tankstelle mit vermeintlichem Bargeld gekauft. Nach kurzer Zeit fiel dem Willicher auf, dass es sich bei dem Geld um Falschgeld handelte. Der unbekannte Täter war bereits mit dem Handy verschwunden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 170 cm großen, ca. 20-jährigen Mann, mit schwarzen, gekräuselten Haaren, einen 3-Tage Bart, einer Zahnlücke und gekleidet mit einem grauen Pullover und einer grauen Jogginghose. Kann jemand Angaben zum Tatverdächtigen machen? Das Kriminalkommissariat 6 hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /js (1091)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell