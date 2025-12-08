PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: geänderte Öffnungszeiten der Polizeiwache am 10.12.2025

Nettetal (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025, ist die Polizeiwache in Nettetal nur von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Anzeigen an unseren anderen Standorten und Online aufgegeben werden. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte, wie gewohnt, über die Rufnummer 110. /js (1089)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

