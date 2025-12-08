POL-VIE: Nettetal: geänderte Öffnungszeiten der Polizeiwache am 10.12.2025

Viersen (ots) - Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 00:40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft in Viersen auf der Hauptstraße. Trotz der vielen Sicherheitsvorkehrungen verschaffte sich eine unbekannte, schwarz gekleidete Person gewaltsam Zutritt zum Laden. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine große Menge Bargeld, Elektrogeräte und eine bislang unbekannte Anzahl an Briefmarken entwendet. Das ...

mehr