POL-VIE: Nettetal: geänderte Öffnungszeiten der Polizeiwache am 10.12.2025
Nettetal (ots)
Am Mittwoch, den 10.12.2025, ist die Polizeiwache in Nettetal nur von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten können Anzeigen an unseren anderen Standorten und Online aufgegeben werden. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte, wie gewohnt, über die Rufnummer 110. /js (1089)
Rückfragen bitte an:
Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen
Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell