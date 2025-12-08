PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Viersen: Einbruch in ein Elektronikfachgeschäft

Viersen (ots)

Am Samstag, den 06.12.2025, kam es gegen 00:40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft in Viersen auf der Hauptstraße. Trotz der vielen Sicherheitsvorkehrungen verschaffte sich eine unbekannte, schwarz gekleidete Person gewaltsam Zutritt zum Laden. Nach ersten Erkenntnissen wurden eine große Menge Bargeld, Elektrogeräte und eine bislang unbekannte Anzahl an Briefmarken entwendet. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise aus der Nacht. Falls Sie etwas beobachtet haben, melden sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (1086)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

