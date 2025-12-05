Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Zwei Einbrecher fliehen aus Küche - Suche mit Hubschrauber

Willich-Neersen (ots)

Am Donnerstagabend wurden Einsatzkräfte zum Grenzweg in Willich-Neersen gerufen. Hier war es zu einem Einbruch gekommen, zwei Männer flüchteten zu Fuß. Der Eigentümer des Einfamilienhauses befand sich in seinem Büro, als er gegen 18.00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte. Als er die Tür zur Küche öffnete, traf er dort auf zwei Männer, die das Fenster aufgehebelt hatten und in der Küche standen. Die beiden flüchteten sofort durch das Fenster in Richtung Straße und dann in unbekannte Richtung. Beide Einbrecher waren etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der beiden trugt zudem eine schwarze Kappe, der andere hatte braune, mittellange Haare. Bei der Fahndung nach den Einbrechern, die leider ohne Erfolg blieb, war auch ein Hubschrauber eingesetzt. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und bittet um Hinweise auf die Einbrecher über die 02162/377-0. /wg (1083)

