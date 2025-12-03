POL-VIE: Firmeneinbruch - Hinweise gesucht!
Nettetal-Lobberich (ots)
Am Montag gegen 20:30 Uhr wurde in der Straße "Rennekoven" in Lobberich in die Büroräumlichkeiten einer Firma eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1081)
