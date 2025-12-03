PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Firmeneinbruch - Hinweise gesucht!

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag gegen 20:30 Uhr wurde in der Straße "Rennekoven" in Lobberich in die Büroräumlichkeiten einer Firma eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (1081)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

