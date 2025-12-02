Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch auf einem Campingplatz

Brüggen (ots)

Zwischen Samstag, dem 29.11.2025, 00:00 Uhr und Montag, dem 01.12.2025, 08:00 Uhr, ist mindestens eine unbekannte Person in ein Wohngebäude auf einem Campingplatz an der St.-Barbara-Straße in Brüggen eingebrochen. Der Unbekannte brach die Haustür des Hauses auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus dem Gebäude entwendete die Person nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge sowie Heizungszubehör. Anschließend gelang es dem Täter oder Täterin unerkannt zu fliehen. Falls sie etwas gehört oder gesehen haben, bittet das Kriminalkommissariat 2 sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /rb (1077)

