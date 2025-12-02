Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird von Betrügern bestohlen - Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihr Haus!

Viersen-Dülken (ots)

Am Montagmorgen wurde eine ältere Frau aus Viersen Opfer von Betrügern. Gegen 10:30 Uhr klingelte es an der Tür der Dame in der Kastanienstraße. Vor der Tür standen zwei Männer, die angaben, dass sie das Haus der Frau kontrollieren müssten. Ohne zu zögern, gingen sie sofort hinein. Die Frau war völlig überrumpelt und im Schockzustand und verhinderte nicht, dass die Männer das Haus betraten. Irgendwann verließen die beiden Männer das Haus, und wenig später stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck gestohlen worden war. Sie beschreibt die unbekannten Täter wie folgt: Beide waren zwischen 35 und 40 Jahre alt, hatten eine kräftige Statur und blondes Haar. Einer der Männer trug eine helle Jacke. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Neben dem Schock, den die ältere Dame erlitten hat, muss sie nun auch mit dem emotionalen Verlust ihres Schmucks zurechtkommen. Diese Betrüger sind schauspielerisch sehr geschickt - ob sie sich als Mitarbeiter einer Firma ausgeben oder, wie in diesem Fall, einfach ins Haus gehen. Sie lassen keinen Raum für Fragen und setzen ihre Opfer unter Druck und Stress. Ein einfaches Vorhängeschloss an der Haustür kann helfen, dass sich Betrüger nicht sofort Zutritt verschaffen können und so zumindest ungebetene Gäste abgewehrt werden. Auf unserer Website stellen wir Ihnen kostenlose Druckvorlagen zum Download bereit, die ältere Menschen sensibilisieren und ihnen in solchen stressigen Situationen helfen sollen. Diese Schilder erinnern daran, keine Unbekannten ins Haus zu lassen, Schockanrufe zu erkennen und sofort die Polizei zu rufen. Das ausgedruckte Schild können Sie an die Haustüren älterer Familienmitglieder und Bekannter anbringen. Das Schild zur Abwehr von Schockanrufen positionieren Sie am besten gut sichtbar neben dem Telefon. Zum kostenlosen Download: https://viersen.polizei.nrw/artikel/informationsschilder-gegen-betrug-einfache-mittel-grosse-wirkung /jk (1075)

