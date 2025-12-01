Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach:

Viersen (ots)

Kabelbrand am Bahnhof Viersen - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagabend, 30. November, gegen 18.30 Uhr haben unbekannte Täter auf einem Park&Ride-Parkplatz an der Güterstraße am Bahnhof Viersen Kabel in Brand gesetzt. Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Aufgrund der Beschädigungen musste der Zugverkehr aus Mönchengladbach in Richtung Venlo und Krefeld am Sonntagabend eingestellt werden. Der Bahnverkehr wird bis zur endgültigen Instandsetzung aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt wieder aufgenommen. Es kommt zu Ausfällen von Güter- und Personenzügen.

Hinweise auf Tatverdächtige oder den Hintergrund der Tat liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntagabend rund um den Park&Ride-Parkplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

