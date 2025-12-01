PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei ermittelt zu zwei Einbrüchen und sucht Zeuginnen und Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Zwischen Freitag und Sonntag ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen. In der Zeit zwischen Freitag, dem 28.11.2025, 15:20 Uhr, und Sonntag, dem 30.11.2025, 14:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Rochusstraße in Viersen-Dülken eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Die Räume wurden von der unbekannten Person durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso wurde am Samstag, den 29.11.2025, in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 20:57 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Moosheide in Willich eingebrochen. Auch hier wurde sich gewaltsam Zutritt ins Innere verschafft und die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 02162 / 377-0 zu melden. /rb (1072)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren