PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gasofenbrand in Wintergarten - Person wird leicht verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, fing ein Gasofen in einem Wintergarten in der Steyler Straße in Kaldenkirchen Feuer. Laut Ermittlungen war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Durch das Feuer wurde eine 54-jährige Frau leicht verletzt, und es entstand geringer Sachschaden am Wintergarten. /jk (1071)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren