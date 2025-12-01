POL-VIE: Gasofenbrand in Wintergarten - Person wird leicht verletzt

Willich-Neersen (ots) - Am Donnerstag, zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus im Starenweg in Neersen ein. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand eine Münzgeldsammlung im mittleren zweistelligen Wert. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (1068) Rückfragen ...

