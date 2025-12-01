POL-VIE: Gasofenbrand in Wintergarten - Person wird leicht verletzt
Nettetal-Kaldenkirchen (ots)
Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, fing ein Gasofen in einem Wintergarten in der Steyler Straße in Kaldenkirchen Feuer. Laut Ermittlungen war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand. Durch das Feuer wurde eine 54-jährige Frau leicht verletzt, und es entstand geringer Sachschaden am Wintergarten. /jk (1071)
