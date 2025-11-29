Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall an Kreuzung fordert vier Verletzte - Verursacher flüchtig? Ein Mensch lebensgefährlich verletzt

Kempen (ots)

In der Nacht zu Samstag ereignete sich der folgenschwere Verkehrsunfall an der Kreuzung Kempener Außenring und St. Huberter Straße gegen 01:15 Uhr. Ein Pkw, in dem sich vier Personen befanden, war auf dem Außenring aus Richtung Kerkener Straße in Richtung Grefrath unterwegs. An der Kreuzung zur St. Huberter Straße kam ihm nach Aussagen der Insassen ein Lkw entgegen, der in die St. Huberter Straße abbog und dem Pkw die Vorfahrt nahm. Um eine Kollision zu verhindern, wich der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Grefrath nach links aus. In der Folge prallte er zunächst mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Ampelmast, schleuderte herum und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurde nach derzeitigem Stand ein 19-jähriger Mitfahrer aus Nettetal lebensgefährlich verletzt, ein 18-jähriger Kempener, ebenfalls Beifahrer, wurde schwer verletzt. Der 19-jährige Fahrer und ein 19-jähriger weiterer Beifahrer blieben unverletzt. Der Lkw war möglicherweise weiß und hatte einen weißen Auflieger. Bei der Unfallaufnahme wurden die Kempener Einsatzkräfte von einem Unfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf unterstützt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung gesperrt. Das Verkehrskommissariat Willich ermittelt nun und sucht Zeugen, die gegen 01.00 Uhr einen weißen Lkw auf dem Kempener Außenring in Fahrtrichtung Kerkener Straße beobachtet haben. Hinweise bitte über die 02162/377-0

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell